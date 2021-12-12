Ломаченко так не вміє: Коммі показав те, що може тільки Усик

Перед боєм Василь Ломаченко – Річард Коммі промоутерська компанія Top Rank, до якої належать обидва боксери, нагадала, як святкує свої перемоги суперник українця. Онлайн Ломаченко – Коммі доступний на нашому сайті.
Ломаченко – Коммі: де дивитися бій
Дивлячись на танці у виконанні Коммі на прізвисько Термінатор, варто визнати, що Ломаченко так не вміє. Принаймні нічого схожого із цим Василь у рингу після своїх перемог не виробляв.
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34-річний гонець поєднує елементи брейк-дансу та бойового гопака, чимось нагадуючи Олександра Усика, який після вересневої перемоги над Ентоні Джошуа виконав у рингу свій фірмовий танець.
Хоча, як відомо, поза рингом Ломаченко теж не проти потанцювати. Наприклад, ось так він запалював на своє 30-річчя у дуеті з кумом Олександром Усиком.
Можливо, щось подібне Ломаченко з Усиком повторять вже на рингу "Медісон-сквер-гарден" рано-вранці 12 грудня після бою з Річардом Коммі. Не даремно ж Усик прилетів до Нью-Йорка?
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