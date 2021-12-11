Усик із Кивою та Савченко у Нью-Йорку: боксера зачепив скандальний українець

Іван Редкач не оминув увагою незвичайний імідж Олександра Усика, який прилетів до США повболівати за Василя Ломаченка

Колаж від Івана Редкача / Фото: Instagram

Український боксер Іван Редкач відновив тролінг Олександра Усика, який прибув до Нью-Йорка підтримати Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі.

Ломаченко – Коммі: онлайн-трансляція бою

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Редкач зробив колаж із трьох персонажів – Усик, який прилетів до США в халаті та шапці-вушанці, зображений в одній компанії із депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою та екс-нардепом Надією Савченко, у яких схожі головні убори.

І всі вони – на фоні арени "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, де близько 6-ї ранку, за київським часом, у неділю, 12 грудня, кум Усика Василь Ломаченко поб'ється з ганцем Річардом Коммі.

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"З такою підтримкою... Я скасував свою ставку в букмекерській конторі. Поїду на рибалку краще!" – написав у Instagram Іван Редкач, який, мабуть, спочатку збирався поставити на поразку Ломаченка.

Як це було перед поєдинком Васі з Теофімо Лопесом рік тому, коли Редкач "підняв" 48 тисяч доларів.

Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

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Нагадаємо, Редкач є затятим хейтером Василя Ломаченка, торік вони навіть зчепилися в американській церкві.

Регулярно атакує Редкач у соцмережах і Усика. Наприклад, вимагав вигнати з України директора його команди – Сергія Лапіна.

Також Рідкач звинувачував Усика в лицемірстві . "Відповідь Усика на запитання "Чий Крим?" – "Крим божий", це щонайменше лицемірство", – стверджував Редкач.