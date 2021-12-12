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Боксер побував у шести нокдаунах: найяскравіший бій андеркарта Ломаченко – Комі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
12 грудня, 06:05
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На розігріві поєдинку між Василем Ломаченком і Річардом Коммі яскраву перемогу здобув Джон Бауза, який нокаутував Майкла Вільямса-молодшого
Джон Бауза нокаутував Майкла Вільямса-молодшого
Джон Бауза нокаутував Майкла Вільямса-молодшого / Фото: Getty Images

Бій тривав лише до четвертого раунду. За цей час Вільямс-молодший побував на канвасі по разу у перших трьох раундах та тричі – у четвертому. Дивитись Ломаченко – Коммі можна на нашому сайті.

Де дивитись бій Ломаченко – Коммі

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Втім, після чергового падіння рефері таки вирішив зупинити бій, щоб поберегти здоров'я боксера.

Бауза здобув 16 перемогу поспіль, а Вільямс-молодший вперше програв у профі при 19 перемогах.

Нагадаємо, що також в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог.

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Раніше ми писали, що Коммі показав те, що може тільки Усик. Суперник Васі святкує перемоги у стилі Усика – питання в тому, чи дасть Ломаченко привід для гопака у виконанні Коммі.

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