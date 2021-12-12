Комми на коленях: как Ломаченко отправил соперника в нокдаун

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Ричарда Комми судейским решением, хотя был близок к досрочной победе, но не стал добивать соперника

Ломаченко отправил Комми в нокдаун / Фото: Getty Images

В седьмом раунде Ломаченко провел классную атаку, которая завершилась левым хуком и нокдауном Комми. Мы проводили онлайн боя Ломаченко – Комми с подробным описанием каждого раунда.

Тем не менее ганец не только сумел подняться на ноги, но и выстоять до конца раунда. А затем Ломаченко сбавил темп, что позволило Комми дотянуть до конца поединка.

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Впрочем, на решение судей это никак не повлияло – Ломаченко одержал победу единогласным решением.

Напомним, что в андеркарте Александр Тесленко брутально проиграл нокаутом Джареду Андерсону. Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах.

А еще в одном поединке разогрева боксер побывал в шести нокдаунах: самый яркий бой андеркарта Ломаченко – Комми. Джон Бауза одержал яркую победу, нокаутировав Майкла Уильямса-младшего.