Усик – Фьюри: новая дата боя

Сперва утверждали, что противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри может состояться осенью 2022 года, затем – что весной, теперь же заговорили о лете

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сопромоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного на 2022 год, заявив, что тот подерется с Диллианом Уайтом по прозвищу Похититель трупов, а затем – с победителем реванша Александр Усик – Энтони Джошуа.

"Фьюри было приказано вступить в переговоры с Диллианом Уайтом о защите титула WBC. Мы готовы – Тайсон уже дважды победил самого опасного панчера в дивизионе (Уайлдера) – и трижды, если учесть первый бой, в котором у него отняли победу. Так почему кто-то может представлять для него угрозу? Хотел бы увидеть поединок Фьюри – Уайт в феврале или марте, в Великобритании", – приводит слова Уоррена Daily Star.

Диллиан Уайт vs Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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"А потом мы перейдем к поединку летом против Александра Усика или Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Супертяжелый вес ждут захватывающие времена", – добавил промоутер Цыганского короля.

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Ранее другой промоутер Тайсона Боб Арум утверждал, что Фьюри и Усик могли бы подраться в сентябре-ноябре.

Позже тот же Арум сообщил, что Саудовская Аравия хотела бы принять бой Усик – Фьюри в марте.

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Однако, как видим, есть шансы, что Усик и Фьюри сделают горячей не осень и не весну, а лето 2022-го.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

На днях они уже встретились на поединке Василия Ломаченко в Нью-Йорке. Все сразу обратили внимание, насколько Усик мельче Фьюри.