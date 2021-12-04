Усик – Фьюри: названы время и место боя

Если Энтони Джошуа согласится отойти в сторону, то поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в марте в Саудовской Аравии

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Усик и Фьюри могут уже весной подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Теперь появились подробности касательно места и времени боя.

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"Мы ведем переговоры о том, чтобы устроить бой Тайсон Фьюри – Александр Усик в Саудовской Аравии, которая хочет провести его в марте", – заявил со-промоутер Цыганского короля Боб Арум.

Его слова приводит The Rich Eisen Show.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Правда, чтобы бой Усик – Фьюри состоялся в марте, нужно откупиться от Энтони Джошуа, у которого есть опция обязательного реванша с украинцем после сентябрьского поражения в Лондоне.

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Напомним, за согласие отойти в сторону Джошуа хочет 40 миллионов долларов.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Если Джошуа будет настаивать на реванше с Усиком, то Фьюри подерется с Диллианом Уайтом в своем родном Манчестере", – добавил Боб Арум.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Кстати, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн уже дал прогноз на возможный поединок Усик – Фьюри.

"Думаю, Фьюри бы побил Усика. За счет маневренности, за счет превосходства в антропометрии", – сказал Хирн.

Между тем, по словам Александра Красюка, промоутера украинского боксера, Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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