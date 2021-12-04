Усик – Фьюри: названы время и место боя

Ранее мы писали, что Усик и Фьюри могут уже весной подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Теперь появились подробности касательно места и времени боя.
"Мы ведем переговоры о том, чтобы устроить бой Тайсон Фьюри – Александр Усик в Саудовской Аравии, которая хочет провести его в марте", – заявил со-промоутер Цыганского короля Боб Арум.
Его слова приводит The Rich Eisen Show.
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Правда, чтобы бой Усик – Фьюри состоялся в марте, нужно откупиться от Энтони Джошуа, у которого есть опция обязательного реванша с украинцем после сентябрьского поражения в Лондоне.
Напомним, за согласие отойти в сторону Джошуа хочет 40 миллионов долларов.
"Если Джошуа будет настаивать на реванше с Усиком, то Фьюри подерется с Диллианом Уайтом в своем родном Манчестере", – добавил Боб Арум.
Кстати, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн уже дал прогноз на возможный поединок Усик – Фьюри.
"Думаю, Фьюри бы побил Усика. За счет маневренности, за счет превосходства в антропометрии", – сказал Хирн.
Между тем, по словам Александра Красюка, промоутера украинского боксера, Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.
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