Кличко знайшов в пустелі правильного союзника

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко продовжує насолоджуватися життям "на пенсії". 45-річний спортсмен знаходить собі нові розваги, але при цьому не забуває і підтримувати себе у формі. Все ж ходять чутки, що Володя повернеться-таки на ринг.
А днями Кличко засікли у Львові з новою жінкою. Боксер побував на фестивалі джазу у Львові.
Сьогодні ввечері молодший з братів на своїй сторінці в Instagram опублікував свою фотографію на верблюді з неординарною підписом:
"У пошуках правильного союзника! Приклад: верблюд в пустелі – досконала комбінація правильного часу, правильного місця і правильного союзника".
За пару годин близько 10 тисяч шанувальників Володимира поставили свої "лайки" під кадром, в тому числі і наш тенісист Сергій Стаховський.
Нещодавно Усик і Кличко у фраках з'явилися в компанії князя Монако. Незважаючи на перехід у супертяжі, Олександр явно поступається в масі більш авторитетному колезі.
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