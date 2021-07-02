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Кличко знайшов в пустелі правильного союзника

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 21:10
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Знаменитий український боксер засвітився серед пісків на верблюді і вдарився в філософські міркування і навів приклад із власної практики
Володимир Кличко в пустелі
Володимир Кличко в пустелі / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко продовжує насолоджуватися життям "на пенсії". 45-річний спортсмен знаходить собі нові розваги, але при цьому не забуває і підтримувати себе у формі. Все ж ходять чутки, що Володя повернеться-таки на ринг.

А днями Кличко засікли у Львові з новою жінкою. Боксер побував на фестивалі джазу у Львові.

Сьогодні ввечері молодший з братів на своїй сторінці в Instagram опублікував свою фотографію на верблюді з неординарною підписом:

"У пошуках правильного союзника! Приклад: верблюд в пустелі – досконала комбінація правильного часу, правильного місця і правильного союзника".

За пару годин близько 10 тисяч шанувальників Володимира поставили свої "лайки" під кадром, в тому числі і наш тенісист Сергій Стаховський.

Нещодавно Усик і Кличко у фраках з'явилися в компанії князя Монако. Незважаючи на перехід у супертяжі, Олександр явно поступається в масі більш авторитетному колезі.

Дивіться сюжет про незвичайний десерт до чемпіонату Європи з футболу:

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3
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9
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