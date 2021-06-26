Усик і Кличко у фраках і у компанії князя Монако на Лазурному березі

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко і український супертяж Олександр Усик у вечірніх нарядах відвідали прийом князя Монако Альбера ІІ в Монте-Карло

Олександр Усик і Володимир Кличко в компанії князя Монако Альбера / Фото: Instagram

Легенда суперважкої ваги Володимир Кличко і колишній абсолютний чемпіон крузервайта Олександр Усик, який зараз штурмує Королівський дивізіон, відвідали прийом князя Монако Альбера ІІ. Раніше Кличко і Усик зустрілися на пірсі і різниця в габаритах все ще серйозна.

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Зустріч титулованих боксерів з князем відбулася в Монте-Карло. А потім спортсмени відвідали прийом монаршої персони. Практично всі були в смокінгах і метеликах, а дівчата – у вечірніх сукнях. Усик був на прийомі був в компанії своєї дружини Катерини. Фото з'явилося у спільному Instagram-аккаунті Василя Ломаченка та Олександра Усика LOMUS.

Раніше інсайдери повідомляли, що бій Джошуа – Усик відбудеться у Великобританії 25 вересня.

Сьогодні Усик намалював Ломаченко в матриці і дізнався дату бою з Джошуа.

В свою чергу Кличко тренується так, ніби немає завтра. У квітні 2017 року Володимира програв Джошуа нокаутом в 11 раунді, хоч у 6-му відправив англійця в нокдаун. І після цього українець прийняв рішення про завершення кар'єри. Але постійно ходять чутки про його повернення.