Кличка засікли у Львові з новою жінкою

Знаменитий український боксер, який і після відходу зі спорту продовжує тренуватися, захоплююче проводить час і відвідав джазовий фестиваль

Владимир Кличко не скучає на пенсії / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поки що не підтверджує, що він знову повернеться в професійний бокс. Хоча наприкінці травня ходили чутки, що Володимир Кличко повертається в ринг: названий перший суперник. 45-річний зірковий спортсмен дуже рідко і дозовано видає інформацію. Тим більше – про своє особисте життя. Однак часом його помічають на масових заходах.

Пару днів тому Усик і Кличко в компанії князя Монако блиснули у фраках. Тепер же Володю помітили в Україні. У ці дні у Львові проходить Leopolis Jazz Fest, який відвідують багато відомих персон. Зокрема, писали, що там побував мер столиці Віталій Кличко. Тепер же свідчать, що і його брат також відвідав концерти.

На сторінці фанатів Кличка-молодшого і його колишньої нареченої Хейден Панеттьєр в Instagram з'явилися нові кадри зі Львова. На одному фото Володимир йде поруч з якоюсь жінкою. Чи була вона разом з ним, або ж просто випадково потрапила в кадр, не уточнюється.

Ще на одній фотографії боксер сидить в залі для глядачів. Джазовий фестиваль у Львові є традиційним. У цьому році він проходить з 24 по 28 червня.

Тиждень тому Кличко втік від людей в пустелю.

Дивіться відео найнетривалішого бою Віталія Кличка: