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Кличка засікли у Львові з новою жінкою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 червня, 09:29
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Знаменитий український боксер, який і після відходу зі спорту продовжує тренуватися, захоплююче проводить час і відвідав джазовий фестиваль
Владимир Кличко не скучає на пенсії
Владимир Кличко не скучає на пенсії / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поки що не підтверджує, що він знову повернеться в професійний бокс. Хоча наприкінці травня ходили чутки, що Володимир Кличко повертається в ринг: названий перший суперник. 45-річний зірковий спортсмен дуже рідко і дозовано видає інформацію. Тим більше – про своє особисте життя. Однак часом його помічають на масових заходах.

Пару днів тому Усик і Кличко в компанії князя Монако блиснули у фраках. Тепер же Володю помітили в Україні. У ці дні у Львові проходить Leopolis Jazz Fest, який відвідують багато відомих персон. Зокрема, писали, що там побував мер столиці Віталій Кличко. Тепер же свідчать, що і його брат також відвідав концерти.

На сторінці фанатів Кличка-молодшого і його колишньої нареченої Хейден Панеттьєр в Instagram з'явилися нові кадри зі Львова. На одному фото Володимир йде поруч з якоюсь жінкою. Чи була вона разом з ним, або ж просто випадково потрапила в кадр, не уточнюється.

Ще на одній фотографії боксер сидить в залі для глядачів. Джазовий фестиваль у Львові є традиційним. У цьому році він проходить з 24 по 28 червня.

Тиждень тому Кличко втік від людей в пустелю.

Дивіться відео найнетривалішого бою Віталія Кличка:

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Г
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2:0
7
2
Хорватія
3
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4
3
Чехія
3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
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3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
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Г
О
1
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3
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5
2
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4
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