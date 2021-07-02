Кличко нашел в пустыне правильного союзника

Знаменитый украинский боксер засветился среди песков на верблюде и ударился в философские рассуждения и привел пример из собственной практики

Владимир Кличко в пустыне / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко продолжает наслаждаться жизнью "на пенсии". 45-летний спортсмен находит себе новые развлечения, но при этом не забывает и поддерживать себя в форме. Все-таки ходят слухи, что Володя вернется на ринг.

А на днях Кличко засекли во Львове с новой женщиной. Боксер побывал на фестивале джаза во Львове.

Сегодня вечером младший из братьев на своей страничке в Instagram опубликовал свою фотографию на верблюде с неординарной подписью:

"В поисках правильного союзника! Пример: верблюд в пустыне – совершенная комбинация правильного времени, правильного места и правильного союзника".

За пару часов около 10 тысяч поклонников Владимира поставили свои "лайки" под кадром, в том числе и наш теннисист Сергей Стаховский.

Недавно Усик и Кличко во фраках появились в компании князя Монако. Несмотря на переход в супертяжи, Александр явно уступает в массе более авторитетному коллеге.

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