Кличко нашел в пустыне правильного союзника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко продолжает наслаждаться жизнью "на пенсии". 45-летний спортсмен находит себе новые развлечения, но при этом не забывает и поддерживать себя в форме. Все-таки ходят слухи, что Володя вернется на ринг.
А на днях Кличко засекли во Львове с новой женщиной. Боксер побывал на фестивале джаза во Львове.
Сегодня вечером младший из братьев на своей страничке в Instagram опубликовал свою фотографию на верблюде с неординарной подписью:
"В поисках правильного союзника! Пример: верблюд в пустыне – совершенная комбинация правильного времени, правильного места и правильного союзника".
За пару часов около 10 тысяч поклонников Владимира поставили свои "лайки" под кадром, в том числе и наш теннисист Сергей Стаховский.
Недавно Усик и Кличко во фраках появились в компании князя Монако. Несмотря на переход в супертяжи, Александр явно уступает в массе более авторитетному коллеге.
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