Скандали байдуже: Ломаченко та Усик піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу

Ломаченко на вихідних впевнено переміг Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів, а міг навіть нокаутувати суперника, але не додавив після нокдауну у сьомому раунді.
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Експерти видання вважають, що через це Ломаченко не заслужив піднятися вище восьмого місця в рейтингу і, можливо, таке марнотратство коштуватиме українцеві поєдинку проти Джорджа Камбососа.
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Усик же продовжує збирати лаври після своєї перемоги над Ентоні Джошуа ще у вересні. Українець обійшов іншого чемпіона у хевівейті Тайсона Ф'юрі і фактично став найкращим суперважковаговиком у світі.
Лідерство продовжує утримувати мексиканець Сауль Альварес. До речі, у Мережі з'явилися чутки, що у майбутньому Альварес може битися з Усиком.
ТОП-10 рейтингу ESPN
- 1. Сауль Альварес (суперсередня вага)
- 2. Теренс Кроуфорд (напівсередня вага)
- 3. Наойя Інуе (найлегша вага)
- 4. Олександр Усик (суперважка вага)
- 5. Тайсон Ф'юрі (суперважка вага)
- 6. Еррол Спенс (напівсередня вага)
- 7. Джош Тейлор (перша напівсередня вага)
- 8. Василь Ломаченко (легка вага)
- 9. Хуан Франсіско Естрада (перша найлегша вага)
- 10. Джервонта Девіс/Джордж Камбосос (легка вага)