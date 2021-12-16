Наступного разу вийду з райдужним прапором: несподіваний поворот у скандалі з Ломаченком

Іван Редкач продовжує захищати Василя Ломаченка після скандалу із прапором після бою з Річардом Коммі. Дісталося навіть Кличку

Іван Редкач і Василь Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Редкач розмістив у Instagram скріншот зі своїми попередніми словами на тему скандалу навколо Василя Ломаченка і зробив несподіваний висновок.

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"Вася, тебе у США більше люблять, ніж в Україні. Це факт", – написав Редкач.

Потім Боксер вирішив підтримати свого земляка та пожартував на тему прапора ЛГБТ, але за такі жарти українець може нарватися на проблеми у США, де він живе вже багато років.

"Вася, не хвилюйся. Я наступного разу вийду з райдужним прапором. Підтримаю наших спільних друзів", – написав Іван.

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Також дісталося і Володимиру Кличку. А точніше, його братові, Віталію. Раніше Кличко-молодший пояснив Ломаченку, що таке патріотизм.

Але Редкач у відповідь заявив, що "легко копіювати слова слова про значення патріотизму з Wikipedia, коли старший брат мер Києва". А тепер розмістив фото з мітингу біля Верховної Ради.

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Цікаво, що ще недавно Редкач та Ломаченко були головними ворогами. Боксери ледь не побилися у церкві під час випадкової зустрічі. Ми писали, з чого почалася неприязнь між Ломаченком і Редкачем.