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Замість подяки отримав пі***ну! За Ломаченка заступився його ворог

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
13 грудня, 20:58
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Не вщухають пристрасті навколо скандалу за участю українського боксера Василя Ломаченка. Приводом став прапор, з яким боксер святкував перемогу над Річардом Коммі
Редкач заступився за Ломаченка
Редкач заступився за Ломаченка / Фото: Instagram, REUTERS

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів, а потім став святкувати перемогу з прапором Аккермана на плечах, тобто Білгород-Дністровського, – свого рідного міста. А як же прапор України?

Читайте також: Не вистачило сміливості: Ломаченка розкритикували після перемоги над Коммі

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Найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васю, що таке патріотизм.

Проте несподівано за Ломаченка заступився його давній ворог Іван Редкач, який залишив на своїй сторінці Instagram довгий пост.

"Василь замість слів подяки від своїх земляків, включаючи держструктури, отримав пі***ну.

А міг би отримати подяку та слова привітання, а краще навіть винагороду від своєї держави, оскільки все-таки в кишені має український паспорт і весь світ знає його як представника України.

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Як патріотизм могли б виділити гонорар чи хоч грамоту, а то на голому патріотизмі таки голодно.

З великою повагою до Кличка молодшого скажу… легко копіювати з Wikipedia слова про значення патріотизму, коли старший брат мер Києва.

Але мій пост не про вас. А про те, що важливо – це перемога. І оце має обговорюватися, а не те, з яким прапором вийшов.

Це прапор його рідного міста, який, можливо, дав йому більше, ніж вся Україна. Врешті-решт важлива перемога, та все.

Бокс – це не командна гра, а індивідуальний вид спорту. Боксер виходить на ринг один і б'ється він один і хоч із горщиком на голові, важлива перемога.

Звісно ж, мене звинуватять у лицемірстві тощо. Я скажу так, це моя думка, я так це бачу, для когось він кацап, для когось він українець, для мене спортсмен, боксер, атлет, який підняв Україну та про неї почули більше.

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А взагалі мені на слова про лицемірство так само все одно, як і Васі на ваші, коли він вийшов з прапором рідного міста.

Звісно, амбіції у нього завищені та поведінка в рингу не зовсім доречна, давати вказівку куту суперника та рефері.

Знов-таки для когось це вчинок Вася-Левове серце, а для когось Вася-понторіз.

Так і з прапором: виніс погано, не виніс погано, прапор міста рідного погано, все не так і завжди є кому вгодив і кому ні. І все-таки, все одно головне – це перемога", написав Редкач.

До речі, нещодавно Редкач розлютив українців, заявивши в соцмережах, що не любить людей, які живуть в Україні. Він назвав своїх співвітчизників жебраками у душі.

Раніше Ломаченка потролив Тарас Шелестюк. Він припустив, що Василь інвестував у іспанське вино (на прапорі зображені виноградні ґрона).

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