Ломаченко святкував перемогу не з прапором України: реакція Мережі

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів. Одразу після оголошення вердикту українець почав відзначати перемогу прямо в рингу.
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Проте боксер укутався не національним прапором, як це роблять багато боксерів, у тому числі і його кум Олександр Усик. Більш того, Усик бив Джошуа в патріотичних рукавичках.
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На плечах у Ломаченка красувався прапор Аккермана (Білгород-Дністровський) – його рідного міста.
Цікаво, що раніше Ломаченко регулярно виходив на ринг із українським прапором.
Але віднедавна обмежується лише червоно-жовтим прапором. Так само було після перемоги над Масаєсі Накатані і в програшному бою Теофімо Лопесу.
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