Правою за Україну, лівою – за Сімферополь: Усик бив Джошуа в патріотичних рукавичках

Олександр Усик в переможному поєдинку проти Ентоні Джошуа в Лондоні виступав у патріотичних рукавичках. Амуніція в національних кольорах стала запорукою успіху українського боксера

Усик вийшов на бій проти Джошуа в патріотичних рукавичках / Фото: REUTERS

Перед боєм Усик особисто розвісив у роздягальні український прапор. Це давня традиція на боях українського супертяжа. На поєдинку з Дереком Чісорою в кімнаті Усика висів ще й герб Києва.

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А на сам бій Саша вийшов у патріотичних рукавичках. Права була прикрашена написом Україна на жовтому тлі, а на лівій красувалося назву його рідного міста Сімферополь на синьому тлі.

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До речі, ще й шорти боксера були прикрашені синьо-жовтими смужками.

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Після оголошення вердикту суддів Усик на емоціях станцював гопак. Як на переможній Олімпіаді тут же в Лондоні дев'ять років тому.