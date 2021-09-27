26 вересня 14:00
Минай 1
Львів 2
26 вересня 17:00
Дніпро-1 0
Зоря 4
26 вересня 19:30
Десна 1
Металіст 1925 2
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик повертається до Києва після тріумфальної перемоги в Лондоні (фото)

Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
27 вересня, 01:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В аеропорту українця зустріли прихильники і журналісти
Усик повернувся до Києва. Колаж "Сьогодні"
Усик повернувся до Києва. Колаж "Сьогодні"

Олександр Усик повернувся до Києва після того, як здолав британця Ентоні Джошуа і заволодів чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Спортсмена зустріли в аеропорту "Бориспіль" – він прилетів вже за північ рейсом з Франкфурта. Боксерові підготували теплий прийом, передає кореспондент "Сьогодні".

Реклама

Усика зустріли в Борисполі. Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Реклама

Чемпіона зустрічали "джедаї" зі світловими мечами. Фото Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Чемпіон не відмовив у фото пасажирам літака. Фото Yarik Kogan / Facebook

Реклама

Усик сфотографувався перед відльотом і показав, які шрами залишилися у нього на обличчі після чемпіонського бою.

Відзначимо, що Усик хотів би провести реванш з Джошуа на НСК "Олімпійський" в Києві.

Але, за словами Олександра, для нього це не принципово. "Хоч в космосі", – каже українець.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Неділя, 26 вересня
1:2
Відео Про матч
0:4
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Понеділок, 27 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти