Усик летить до Києва: яке на вигляд обличчя українця

Поїздка до Лондона принесла Олександру Усику не тільки чотири чемпіонські пояси, але й чимало бойових шрамів

Усик повертається в Україну / Фото: Instagram

Олександр Усик полетів до Києва з Лондона після того, як одноголосним рішенням суддів сенсаційно здолав на стадіоні "Тоттенгем" британця Ентоні Джошуа і заволодів чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі.

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На знімках Олександра Усика перед самим відльотом видно слід операції, яку йому зробили відразу по закінченню бою, зашивши брову. А синці під очима українця, що стали наслідком ударів Джошуа, порозовішали.

"Вони прикрашають", – сказав з цього приводу Усик каналу iFL TV.

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Відзначимо, що Усик хотів би провести реванш із Джошуа на НСК "Олімпійський" у Києві.

Але, за словами Олександра, для нього це не принципово. "Хоч у космосі", – каже українець.