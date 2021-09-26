Усик летит в Киев: как выглядит лицо украинца

Поездка в Лондон принесла Александру Усику не только четыре чемпионских пояса, но и немало боевых шрамов

Усик возвращается в Украину / Фото: Instagram

Александр Усик улетел в Киев из Лондона после того, как единогласным решением судей сенсационно одолел на стадионе "Тоттенхэм" британца Энтони Джошуа и завладел чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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На снимках Александра Усика перед самим отлетом видно след операции, которую ему сделали сразу по окончании боя, зашив бровь. А синяки под глазами украинца, ставшие следствием достигших-таки цели ударов Джошуа, порозовели.

"Они украшают", – сказал по этому поводу Усик каналу iFL TV.

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Отметим, что Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Но, по словам Александра, для него это не принципиально. "Хоть в космосе", – говорит украинец.