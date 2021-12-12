Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины: реакция Сети

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Сразу после оглашения вердикта украинец принялся отмечать победу прямо в ринге.
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Однако боксер укутался не национальным флагом, как это делают множество боксеров, в том числе и его кум Александр Усик. Более того, Усик бил Джошуа в патриотических перчатках.
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На плечах у Ломаченко красовался флаг Аккермана (Белгород-Днестровский) – его родного города.
Интересно, что ранее Ломаченко регулярно выходил на ринг с украинским флагом.
Но с недавних пор ограничивается только красно-желтым стягом. Так же было после победу над Масаеси Накатани и в проигрышном бою Теофимо Лопесу.
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