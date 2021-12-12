Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины: реакция Сети

Василий Ломаченко победил Ричарда Комии в Нью-Йорке и сразу по окончании боя вляпался в новый скандал. Боксер снова проигнорировал украинский флаг

Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины / Фото: Getty Images, AFP

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Сразу после оглашения вердикта украинец принялся отмечать победу прямо в ринге.

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Однако боксер укутался не национальным флагом, как это делают множество боксеров, в том числе и его кум Александр Усик. Более того, Усик бил Джошуа в патриотических перчатках.

Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа / Фото: REUTERS

На плечах у Ломаченко красовался флаг Аккермана (Белгород-Днестровский) – его родного города.

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Ломаченко с флагом Белгород-Днестровска. Фото: Getty Images

Ломаченко с флагом Белгород-Днестровска. Фото: Getty Images

Интересно, что ранее Ломаченко регулярно выходил на ринг с украинским флагом.

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Но с недавних пор ограничивается только красно-желтым стягом. Так же было после победу над Масаеси Накатани и в проигрышном бою Теофимо Лопесу.

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