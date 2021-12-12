Не вистачило сміливості: Ломаченка розкритикували після перемоги над Комі

У сьомому раунді Ломаченко відправив суперника до нокдауну, після чого просив його кут зупинити бій.
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Тренер Коммі не став викидати білий рушник, а потім уже сам боксер відновився та вистояв до кінця бою.
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Ведучий і телекоментатор Макс Келлерман вважав, що таким чином Ломаченко виявив свою слабкість.
"У Ломаченка забракло сміливості прикінчити беззахисного бійця, тому він двічі просив кут Коммі вчинити правильно і зупинити бій, щоб йому не довелося цього робити.
Вони цього не зробили, і щойно голова Коммі прояснилася, Ломаченко не зміг. Жодна добра справа не залишається безкарною", – написав Келлерман у Twitter.
Раніше ми писали, що Ломаченко був утричі точнішим. Статистика ударів підтвердила перевагу українського боксера.