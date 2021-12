"Мені було шкода його добивати". Ломаченко врятував життя Коммі

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко переміг Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів. Одразу після бою Лома пояснив, чому не став добивати Ричарда Коммі після нокдауну в сьомому раунді.

Нагадаємо, на сьомий трихвилинці поєдинку Ломаченко відправив Коммі до нокдауну. Відразу після цього українець звернувся до кута ганського боксера із закликом зупинити бій.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommey pic.twitter.com/GbVDENGlL8