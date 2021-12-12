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"Мне было жалко его добивать". Ломаченко спас жизнь Комми

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 декабря, 09:19
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Украинский боксер в бою против ганского нокаутера был близок к досрочной победе в седьмом раунде, но решил не добивать соперника
Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил Ричардом Комми единогласным решением судей. Сразу после боя Лома объяснил, почему не стал добивать добивать Ричарда Комми после нокдауна в седьмом раунде.

"Я чувствую себя хорошо, очень хорошо.

О чем я думал, когда отпустил его после нокдауна? Я видел его состояние, мне было жалко его. Поэтому я раздумывал, что мне делать дальше.

Я сомневался, нужно ли мне добивать", – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Напомним, на седьмой трехминутке поединка Ломаченко отправил Комми в нокдаун. Сразу после этого украинец обратился к углу ганского боксера с призывом остановить бой.

Но тренер африканца не стал выбрасывать белое полотенце. После боя коуч Ричарда Комми заявил, что его подопечный настоящий воин, поэтому он не стал останавливать поединок.

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Ломаченко отправил Комми в нокдаун
Ломаченко отправил Комми в нокдаун / Фото: Getty Images

Также мы рассказывали, как абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос поздравил Ломаченко с победой и готов к встрече с украинцем в 2022 году.

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

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