"Мне было жалко его добивать". Ломаченко спас жизнь Комми

Украинский боксер в бою против ганского нокаутера был близок к досрочной победе в седьмом раунде, но решил не добивать соперника

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил Ричардом Комми единогласным решением судей. Сразу после боя Лома объяснил, почему не стал добивать добивать Ричарда Комми после нокдауна в седьмом раунде.

"Я чувствую себя хорошо, очень хорошо. О чем я думал, когда отпустил его после нокдауна? Я видел его состояние, мне было жалко его. Поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли мне добивать", – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Напомним, на седьмой трехминутке поединка Ломаченко отправил Комми в нокдаун. Сразу после этого украинец обратился к углу ганского боксера с призывом остановить бой.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommeypic.twitter.com/GbVDENGlL8 — GOATweather (@FightingReflex) December 12, 2021

Но тренер африканца не стал выбрасывать белое полотенце. После боя коуч Ричарда Комми заявил, что его подопечный настоящий воин, поэтому он не стал останавливать поединок.

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Ломаченко отправил Комми в нокдаун / Фото: Getty Images

Также мы рассказывали, как абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос поздравил Ломаченко с победой и готов к встрече с украинцем в 2022 году.