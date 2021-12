"Мне было жалко его добивать". Ломаченко спас жизнь Комми

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил Ричардом Комми единогласным решением судей. Сразу после боя Лома объяснил, почему не стал добивать добивать Ричарда Комми после нокдауна в седьмом раунде.

Напомним, на седьмой трехминутке поединка Ломаченко отправил Комми в нокдаун. Сразу после этого украинец обратился к углу ганского боксера с призывом остановить бой.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommeypic.twitter.com/GbVDENGlL8