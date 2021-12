Это будет невероятное сражение! Камбосос ждет встречи с Ломаченко

Победа Василия Ломаченко над Ричардом Комми открывает окно возможностей перед украинцем в борьбе за чемпионские титулы. Вполне возможно, что уже в следующей схватке мы увидим соперником Ломы абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа.

По крайней мере австралиец уже прямым текстом намекнул на будущий бой.

Great boxing display by Loma which puts him in the equation with Haney, Tank & Ryan, even after his LOSS against Teofimo. Respect to Commey, your a warrior and tough as nails. Looking forward to fighting one of these fellow warriors in 2022 downunder regards the EMPEROR pic.twitter.com/9PvHuz3Y9n