Минус пиз**н! Лагерь Усика добил Лопеса после поражения от Камбососа

После поражения Лопеса Камбососу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе по Теофимо проехался Сергей Лапин – директор Usyk Team и один из тренеров Александра Усика.
Лапин опубликовал у себя в сториз коллаж, на котором изображены лицом друг к другу Василий Ломаченко и Ричард Комми, которые подерутся 11 декабря в том же Нью-Йорке, а над ними – перечеркнутый красным крестиком Теофимо Лопес.
"Минус один пиз..н", – написал при этом Лапин, видимо, подразумевая, что слова Теофимо Лопеса разошлись с делом.
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Отметим, что перед боем с Джорджем Камбососом Теофимо Лопес утверждал: "Бой продлится один раунд. Австралиец будет уничтожен". Но в итоге в поединке с двумя нокдаунами проиграл Лопес – раздельным решением судей.
Напомним, что Александр Усик является другом и кумом Василия Ломаченко. А потому понятна неприязнь команды супертяжа к личности прошлогоднего обидчика Ломы – Теофимо Лопеса.
Добавим, что следующим соперником Камбососа может стать Ломаченко – и Васе уже напророчили победу.
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