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Ломаченко – Камбосос: уже и прогноз на бой озвучен

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
28 ноября, 16:59
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В ночь на воскресенье Джордж Камбосос сенсационно отобрал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе у Теофимо Лопеса – не исключено, следующий бой австралийца будет с Василием Ломаченко
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Неожиданно одолев раздельным решением судей Теофимо Лопеса в поединке с двумя нокдаунами в Нью-Йорке, Джордж Камбосос теперь волен сам решать, с кем ему дальше драться.

Пункта о реванше с Лопесом в контракте у Камбососа не было.

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Таким образом, есть шансы, что следующим соперником Камбососа может оказаться Василий Ломаченко.

Если так, то кто кого?

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Первый авторитетный прогноз на это потенциальное противостояние прозвучало из уст экс-чемпиона мира в первом среднем весе британца Лиама Смита.

Смит уверен, что Ломаченко выиграет у Камбососа.

"Ломаченко сводит австралийца в школу", – написал Лиам у себя в Twitter.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Talksport

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А то, что происходило на ринге во время боя Камбососа с Лопесом, Смит назвал безумием. И что интересно, Лиам насчитал ничью.

"Лопес поплатился за свой подход к этому бою", – отметил Смит.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга
Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Впрочем, хотя обязательный реванш с Лопесом у Камбососа не прописан, австралиец готов дать Теофимо еще один шанс, заявив в Нью-Йорке:

"Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся, но уже в Австралии. 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз".

Напомним, что Василий Ломаченко 11 декабря на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке подерется с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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