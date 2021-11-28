Ломаченко – Камбосос: уже и прогноз на бой озвучен

В ночь на воскресенье Джордж Камбосос сенсационно отобрал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе у Теофимо Лопеса – не исключено, следующий бой австралийца будет с Василием Ломаченко

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Неожиданно одолев раздельным решением судей Теофимо Лопеса в поединке с двумя нокдаунами в Нью-Йорке, Джордж Камбосос теперь волен сам решать, с кем ему дальше драться.

Пункта о реванше с Лопесом в контракте у Камбососа не было.

Реклама

Таким образом, есть шансы, что следующим соперником Камбососа может оказаться Василий Ломаченко.

Если так, то кто кого?

Реклама

Первый авторитетный прогноз на это потенциальное противостояние прозвучало из уст экс-чемпиона мира в первом среднем весе британца Лиама Смита.

Смит уверен, что Ломаченко выиграет у Камбососа.

"Ломаченко сводит австралийца в школу", – написал Лиам у себя в Twitter.

Василий Ломаченко / Фото: Talksport

Реклама

А то, что происходило на ринге во время боя Камбососа с Лопесом, Смит назвал безумием. И что интересно, Лиам насчитал ничью.

"Лопес поплатился за свой подход к этому бою", – отметил Смит.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Впрочем, хотя обязательный реванш с Лопесом у Камбососа не прописан, австралиец готов дать Теофимо еще один шанс, заявив в Нью-Йорке:

"Теофимо, прими это поражение как чемпион. Давай снова подеремся, но уже в Австралии. 80 тысяч болельщиков в Австралии – давай сделаем это еще раз".

Напомним, что Василий Ломаченко 11 декабря на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке подерется с Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.