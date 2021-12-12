Це буде неймовірна битва! Камбосос чекає зустрічі з Ломаченком

Перемога Василя Ломаченка над Річардом Коммі відкриває вікно можливостей перед українцем у боротьбі за чемпіонські титули. Цілком можливо, що вже в наступному бою ми побачимо суперником Ломи абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа.
Принаймні австралієць вже прямим текстом натякнув на майбутній бій.
"Чудовий виступ Ломаченка, який ставить його в один рівень з Хейні, Танком і Райаном, навіть після його поразки від Теофімо Лопеса.
Респект Коммі, ти воїн і міцний, як цвях.
З нетерпінням чекаю битви з одним із цих боксерів у 2022 році", – написав після перемоги українця у своєму Twitter Камбосос.
Великий boxing display by Loma, які puts him в еквіляції з Haney, Tank & Ryan, навіть після його LOSS на Teofimo. Respect to Commey, ваш Warrior і tough as nails. Looking forward to fighting one of these fellow warriors in 2022 downunder regards the EMPEROR pic.twitter.com/9PvHuz3Y9n- George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) December 12, 2021
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Як бачимо, австралієць плаває у променях своєї слави і вже називає себе Імператором. Що ж тепер з'явився небезпечний претендент на цей трон.
Буквально напередодні поєдинку Камбосос заявив, що дасть шанс для Ломи поборотися за титули. Тепер йому не викрутитися.
Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі суддівським рішенням, хоча був близьким до дострокової перемоги, але не став добивати суперника.