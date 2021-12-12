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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Це буде неймовірна битва! Камбосос чекає зустрічі з Ломаченком

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 грудня, 08:34
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Австралійський чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос залишився задоволений перемогою українського боксера і готовий до бою з ним у 2022 році
Камбосос готується до зустрічі до Ломаченка
Камбосос готується до зустрічі до Ломаченка / Фото: Getty Images

Перемога Василя Ломаченка над Річардом Коммі відкриває вікно можливостей перед українцем у боротьбі за чемпіонські титули. Цілком можливо, що вже в наступному бою ми побачимо суперником Ломи абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа.

Принаймні австралієць вже прямим текстом натякнув на майбутній бій.

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"Чудовий виступ Ломаченка, який ставить його в один рівень з Хейні, Танком і Райаном, навіть після його поразки від Теофімо Лопеса.

Респект Коммі, ти воїн і міцний, як цвях.

З нетерпінням чекаю битви з одним із цих боксерів у 2022 році", – написав після перемоги українця у своєму Twitter Камбосос.

Як бачимо, австралієць плаває у променях своєї слави і вже називає себе Імператором. Що ж тепер з'явився небезпечний претендент на цей трон.

Буквально напередодні поєдинку Камбосос заявив, що дасть шанс для Ломи поборотися за титули. Тепер йому не викрутитися.

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Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі суддівським рішенням, хоча був близьким до дострокової перемоги, але не став добивати суперника.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі

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