Це буде неймовірна битва! Камбосос чекає зустрічі з Ломаченком

Перемога Василя Ломаченка над Річардом Коммі відкриває вікно можливостей перед українцем у боротьбі за чемпіонські титули. Цілком можливо, що вже в наступному бою ми побачимо суперником Ломи абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа.

Принаймні австралієць вже прямим текстом натякнув на майбутній бій.

Великий boxing display by Loma, які puts him в еквіляції з Haney, Tank & Ryan, навіть після його LOSS на Teofimo. Respect to Commey, ваш Warrior і tough as nails. Looking forward to fighting one of these fellow warriors in 2022 downunder regards the EMPEROR pic.twitter.com/9PvHuz3Y9n