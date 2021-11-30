Оце новина! Ломаченко поїде до Камбососа за поясами

Головний редактор американського журналу The Ring, який називають біблією світового боксу, зробив анонс грандіозного поєдинку

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на заяву колишнього тренера Володимира Кличка Сергія Городнічова, що Джордж Камбосос не ризикне битися з Василем Ломаченком, обравши для захисту поясів простішого суперника, цей, очікуваний мільйонами вболівальників в Україні, поєдинок таки може стати реальністю.

Принаймні саме Василя Ломаченка назвав найвірогіднішим наступним суперником Джорджа Камбососа головний редактор журналу The Ring Даг Фішер.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"У поєдинку з Лопесом Камбосос був приголомшливим. Що йому робити далі? Я чув, що він планує захистити свої численні пояси на рідному рингу, в Австралії, навесні. З ким він поб'ється, залежить від того, хто захоче поїхати на Зелений континент. Я не думаю, що Джервонта Девіс, Раян Гарсія або Девін Хейні не це згодяться. Джо-Джо Діас міг би, якщо переможе найближчої суботи Девіна Хейні".

"Але, гадаю, наступним суперником Камбососа буде Ломаченко. Він безперечно поїде до Австралії за можливістю повернути свої пояси. Для нього немає нічого нового у боях на чужій території. Але спочатку Василь має перемогти 11 грудня Річарда Коммі".

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"Мій прогноз на бій Камбосос – Ломаченко? Матриця (прізвисько українця) переможе конкурентним одноголосним рішенням суддів", – підсумував редактор журналу The Ring Даг Фішер.

Нагадаємо, минулого вікенду австралієць Джордж Камбосос сенсаційно здолав у Нью-Йорку американця Теофімо Лопеса, заволодівши титулами WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Там же, у Нью-Йорку, 11 грудня Ломаченко поб'ється з Коммі на прізвисько Термінатор.

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