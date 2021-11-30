3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Оце новина! Ломаченко поїде до Камбососа за поясами

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 листопада, 14:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний редактор американського журналу The Ring, який називають біблією світового боксу, зробив анонс грандіозного поєдинку
Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на заяву колишнього тренера Володимира Кличка Сергія Городнічова, що Джордж Камбосос не ризикне битися з Василем Ломаченком, обравши для захисту поясів простішого суперника, цей, очікуваний мільйонами вболівальників в Україні, поєдинок таки може стати реальністю.

Принаймні саме Василя Ломаченка назвав найвірогіднішим наступним суперником Джорджа Камбососа головний редактор журналу The Ring Даг Фішер.

Реклама

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"У поєдинку з Лопесом Камбосос був приголомшливим. Що йому робити далі? Я чув, що він планує захистити свої численні пояси на рідному рингу, в Австралії, навесні. З ким він поб'ється, залежить від того, хто захоче поїхати на Зелений континент. Я не думаю, що Джервонта Девіс, Раян Гарсія або Девін Хейні не це згодяться. Джо-Джо Діас міг би, якщо переможе найближчої суботи Девіна Хейні".

"Але, гадаю, наступним суперником Камбососа буде Ломаченко. Він безперечно поїде до Австралії за можливістю повернути свої пояси. Для нього немає нічого нового у боях на чужій території. Але спочатку Василь має перемогти 11 грудня Річарда Коммі".

Реклама

"Мій прогноз на бій Камбосос – Ломаченко? Матриця (прізвисько українця) переможе конкурентним одноголосним рішенням суддів", – підсумував редактор журналу The Ring Даг Фішер.

Нагадаємо, минулого вікенду австралієць Джордж Камбосос сенсаційно здолав у Нью-Йорку американця Теофімо Лопеса, заволодівши титулами WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу
Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Там же, у Нью-Йорку, 11 грудня Ломаченко поб'ється з Коммі на прізвисько Термінатор.

Реклама

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

3 груд

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти