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Ломаченко – Камбосос: уже й прогноз на бій озвучено

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 листопада, 16:59
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Вночі проти неділі Джордж Камбосос сенсаційно відібрав звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі у Теофімо Лопеса – є надія, що наступний бій австралійця буде з Василем Ломаченком
Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Несподівано здолавши роздільним рішенням суддів Теофімо Лопеса у поєдинку з двома нокдаунами в Нью-Йорку, Джордж Камбосос тепер вільний сам вирішувати, з ким йому далі битися.

Пункту про реванш із Лопесом у контракті Камбосос не мав.

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Отже, є шанси, що наступним суперником Камбососа може виявитися Василь Ломаченко.

Якщо так, то хто кого?

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Перший авторитетний прогноз цього потенційного протистояння пролунало з вуст ексчемпіона світу в першій середній вазі британця Ліама Сміта.

Сміт переконаний, що Ломаченко виграє у Камбососа.

"Ломаченко зводить австралійця до школи", – написав Ліам у себе в Twitter.

Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото: Talksport

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Водночас те, що відбувалося на рингу під час бою Камбососа з Лопесом, Сміт назвав божевіллям. І що цікаво, Ліам нарахував нічию.

"Лопес поплатився за свій підхід до цього бою", – наголосив Сміт.

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу
Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

Утім, хоч обов'язковий реванш із Лопесом у Камбососа не прописано, австралієць готовий дати Теофімо ще один шанс, заявивши в Нью-Йорку:

"Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон. Давай знову поб'ємося, але вже в Австралії. 80 тисяч уболівальників в Австралії – давай зробимо це ще раз".

Нагадаємо, що Василь Ломаченко 11 грудня на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку поб'ється з Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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