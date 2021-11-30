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Вот это новость! Ломаченко поедет к Камбососу за поясами

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 ноября, 14:30
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Главный редактор американского журнала The Ring, который называют библией мирового бокса, сделал анонс грандиозного поединка
Камбосос vs Ломаченко
Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на заявление бывшего тренера Владимира Кличко Сергея Городничева, что Джордж Камбосос не рискнет драться с Василием Ломаченко, выбрав для защиты поясов соперника попроще, этот ожидаемый миллионами болельщиков в Украине поединок таки может стать реальностью.

По крайней мере, именно Василия Ломаченко назвал наиболее вероятным следующим соперником Джорджа Камбососа главный редактор журнала The Ring Даг Фишер.

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Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"В поединке с Лопесом Камбосос был потрясающим. Что ему делать дальше? Я слышал, что он планирует защитить свои многочисленные пояса на родном ринге, в Австралии, весной. С кем он подерется, зависит от того, кто захочет поехать на Зеленый континент. Я не думаю, что Джервонта Дэвис, Райан Гарсия или Девин Хейни не это пойдут. Джо-Джо Диас мог бы, если победит в ближайшую субботу Девина Хейни".

"Но, полагаю, следующим соперником Камбососа будет Ломаченко. Он определенно поедет в Австралию за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории. Но сначала Василий должен победить 11 декабря Ричарда Комми".

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"Мой прогноз на бой Камбосос – Ломаченко? Матрица (прозвище украинца) победит конкурентным единогласным решением судей", – подытожил редактор журнала The Ring Даг Фишер.

Напомним, на минувшем уикенде австралиец Джордж Камбосос сенсационно одолел в Нью-Йорке американца Теофимо Лопеса, завладев титулами WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу
Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Там же, в Нью-Йорке, 11 декабря Ломаченко подерется с Комми по прозвищу Терминатор.

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Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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