Вот это новость! Ломаченко поедет к Камбососу за поясами

Несмотря на заявление бывшего тренера Владимира Кличко Сергея Городничева, что Джордж Камбосос не рискнет драться с Василием Ломаченко, выбрав для защиты поясов соперника попроще, этот ожидаемый миллионами болельщиков в Украине поединок таки может стать реальностью.
По крайней мере, именно Василия Ломаченко назвал наиболее вероятным следующим соперником Джорджа Камбососа главный редактор журнала The Ring Даг Фишер.
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"В поединке с Лопесом Камбосос был потрясающим. Что ему делать дальше? Я слышал, что он планирует защитить свои многочисленные пояса на родном ринге, в Австралии, весной. С кем он подерется, зависит от того, кто захочет поехать на Зеленый континент. Я не думаю, что Джервонта Дэвис, Райан Гарсия или Девин Хейни не это пойдут. Джо-Джо Диас мог бы, если победит в ближайшую субботу Девина Хейни".
"Но, полагаю, следующим соперником Камбососа будет Ломаченко. Он определенно поедет в Австралию за возможностью вернуть свои пояса. Для него нет ничего нового в боях на чужой территории. Но сначала Василий должен победить 11 декабря Ричарда Комми".
"Мой прогноз на бой Камбосос – Ломаченко? Матрица (прозвище украинца) победит конкурентным единогласным решением судей", – подытожил редактор журнала The Ring Даг Фишер.
Напомним, на минувшем уикенде австралиец Джордж Камбосос сенсационно одолел в Нью-Йорке американца Теофимо Лопеса, завладев титулами WBC Franchise, IBF, WBO и WBA в легком весе.
Там же, в Нью-Йорке, 11 декабря Ломаченко подерется с Комми по прозвищу Терминатор.