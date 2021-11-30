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Вася в попадосе. Экс-тренер Кличко посочувствовал Ломаченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 12:21
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По мнению Сергея Городничева, Василию Ломаченко не видать чемпионских титулов в ближайшее время – Джордж Камбосос не захочет с ним драться
Ломаченко и Городничев с Кличко
Ломаченко и Городничев с Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

После сенсационной победы Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом заговорили о том, что следующим соперником новоиспеченного чемпиона мира из Австралии может стать Василий Ломаченко.

Однако бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев не верит, что поединок Ломаченко – Камбосос состоится.

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"Если сейчас организовать бой с Камбососом, то у Васи, конечно, много шансов на победу, – заявил на своем YouTube-канале Городничев. – Но сам австралиец настроится на другие поединки. Ему нужно боксировать с чемпионами, обладателями титулов. У Васи нет поясов, и его, естественно, никто не пригласит боксировать".

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Конечно, организовать этот бой возможно, но надо столько усилий, столько рекламы. Камбососу придется поставить все на этот бой. А он ведь понимает, что может проиграть Ломаченко и потерять все пояса".

"Я не вижу, что Ломаченко получит бой с Камбососом в ближайшее время – поэтому Василий в попадосе", – заключил экс-тренер Владимира Кличко.

Городничев и Кличко
Городничев и Кличко / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что следующим соперником Камбососа может стать Девин Хейни.

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Хейни, Камбосос и Ломаченко
Хейни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Тем временем Ломаченко 11 декабря подерется с первым в своей профи-карьере соперником из Африки – Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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