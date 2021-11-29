Руки тросами прибили, а он лупит: Комми бушует перед Ломаченко (видео)

34-летний нокаутер из Ганы Ричард Комми, воодушевленный примером Джорджа Камбососа, размахался перед поединком с Василием Ломаченко

Ломаченко vs Комми / Фото: Коллаж: Сегодня

Менее двух недель осталось до поединка Василия Ломаченко против Ричарда Комми, который пройдет 11 декабря на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Накануне промоутер Усика предупредил Лому, что тот может и проиграть африканцу.

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А теперь и сам ганец по прозвищу Терминатор показал, что подходит к битве с Васей во всеоружии.

В Сети появилось видео из тренировочного зала Комми – тому тросами приковали руки к полу, а он все равно размашисто ими лупит, намекая на готовность записать себе в актив 28-ю победу нокаутом.

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Впрочем, и Ломаченко не сидит в Нью-Йорке сложа руки, избивая со страшной силой боксерскую грушу.

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Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Однако поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа, состоявшийся накануне на той же арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, показал, что букмекерские расклады могут быть обманчивы.

Лопес выиграл у Ломаченко, но проиграл Камбососу / Фото: Getty Images

Камбососу давали еще меньше шансов на победу, чем сейчас Комми – всего 12 процентов – а он сенсационно лишил Лопеса чемпионских поясов.