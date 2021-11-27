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Это страшно! Промоутер Усика боится поражения Ломаченко

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
27 ноября, 16:17
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Александр Красюк уверен, что 11 декабря в Нью-Йорке Ричард Комми не склонит голову перед Василием Ломаченко, как перед иконой
Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Уже через две недели, 11 декабря, Василий Ломаченко подерется с ганцем Ричардом Комми на ринге знаменитой арены "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

И хотя букмекеры дают всего 17 процентов на победу Комми, промоутер друга и кума Ломаченко – Александра Усика – Александр Красюк призвал не сбрасывать со счетов африканца по прозвищу Терминатор.

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По мнению Красюка, андердогу Комми по силам одолеть фаворита Ломаченко.

"Мы не можем объективно оценивать бой Ломаченко – Комми, потому что Василий – наш соотечественник. Мы можем посмотреть поединок Комми с Лопесом, нокаутировавшим Ричарда. Но мы можем также посмотреть два боя Комми до Лопеса (выигранные нокаутом уже ганцем) – это страшно!" – приводит слова Красюка Fightnews со ссылкой на BoxOffice.

Ричард Комми
Ричард Комми / Фото: Getty Images

"Понятно, что мы отдаем преимущество Василию Ломаченко в связи с его экстраординарными боксерскими способностями, интеллектом, опытом, навыками и тому подобное. Но Комми – парень из Африки, для него нет авторитетов, он делает свое дело. Это его один из последних шансов зацепиться за топ своего дивизиона. Он будет рвать и метать. Комми не будет воспринимать Ломаченко как икону, перед которой нужно склонить голову", – отметил Александр Красюк.

Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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"Это сильный соперник для Ломаченко. Несмотря на то, что это не бой за титул чемпиона мира, это будет прямо краеугольный камень. 100 процентов, что Васе не будет легко. Это интересный поединок, в нем есть интрига", – подытожил промоутер Александра Усика.

Ломаченко vs Комми
Ломаченко vs Комми / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.

Лучшие нокауты в исполнении Ричарда Комми

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