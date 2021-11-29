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Руки тросами прибили, а він лупить: Коммі скаженіє перед Ломаченком (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 листопада, 00:17
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34-річний нокаутер із Гани Річард Коммі, натхненний прикладом Джорджа Камбососа, розмахався перед поєдинком із Василем Ломаченком
Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Колаж: Сьогодні

Менш ніж два тижні залишилося до поєдинку Василя Ломаченка проти Річарда Коммі, який відбудеться 11 грудня на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Напередодні промоутер Усика попередив Лому, що той може й програти африканцю.

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А тепер і сам ганець на прізвисько Термінатор показав, що перед битвою з Васею він – у всеозброєнні.

У Мережі з'явилося відео з тренувального залу Коммі – тому тросами прикували руки до підлоги, а він однаково розмашисто ними лупить, натякаючи на готовність записати собі до активу 28-у перемогу нокаутом.

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Утім, і Ломаченко не сидить у Нью-Йорку, склавши руки, б'ючи зі страшною силою боксерську грушу.

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Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15 на перемогу Коммі на прізвисько Термінатор – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі – 17%
  • нічия – 3%

Однак поєдинок Теофімо Лопеса і Джорджа Камбососа, що відбувся напередодні на тій же арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, засвідчив, що прогнози букмекерів можуть бути оманливими.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу
Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Камбососу давали ще менше шансів на перемогу, ніж нині Коммі – всього 12 відсотків – а він сенсаційно позбавив Лопеса чемпіонських поясів

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