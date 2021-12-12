Ломаченко був утричі точнішим: статистика побиття Комі

Сьогодні рано-вранці в Нью-Йорку Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі. Українець повністю домінував на рингу, що підтверджує статистика ударів

Ломаченко перебив Коммі / Фото: Getty Images

Ломаченкко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. У сьомому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але розвинути свій успіх не зумів.

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Ломаченко завдав трохи менше ударів, ніж Коммі, але суттєво перевершив його за кількістю точних – лише 12% ударів Коммі досягли мети.

Статистика Ломаченко Коммі Усього ударів 554 614 Точних 248 73 Відсоток 45% 12% Усього джебів 231 210 Точних 60 5 Відсоток 26% 2% Силові удари 323 404 Точні 188 68 Відсоток 58% 17%

Ще більше вражає кількість точних джебів у виконанні Коммі – лише п'ять попадань! У Васі таких 60 точних ударів.

Також українець набагато точніше був за силових ударів. Він викинув їх трохи менше, але більше половини з них досягли мети.

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До речі, перед поєдинком відбулася зустріч Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Фанати боксу обговорюють різницю у габаритах чемпіонів хевівейту.