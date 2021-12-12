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Ломаченко был в три раза точне: статистика избиения Комми

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
12 декабря, 09:31
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Сегодня рано утром в Нью-Йорке Василий Ломаченко победил Ричарда Комми. Украинец полностью доминировал на ринге, что подтверждает статистика ударов
Ломаченко перебил Комми
Ломаченко перебил Комми / Фото: Getty Images

Ломаченкко одержал победу единогласным решением судей. В седьмом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но развить свой успех не сумел.

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Ломаченко нанес немного меньше ударов, чем Комми, но существенно превзошел его по количеству точных – всего 12% ударов Комми достигли цели.

СтатистикаЛомаченкоКомми
Всего ударов554614
Точных24873
Процент45%12%
Всего джебов231210
Точных605
Процент26%2%
Силовые удары323404
Точные18868
Процент58%17%

Еще больше поражает количество точных джебов в исполнении Комми – всего пять попаданий! У Васи таких 60 точных ударов.

Также украинец намного точнее был при силовых ударах. Он выбросил их немного меньше, но более половины из них достигли цели.

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Кстати, перед поединком произошла встреча Александра Усика и Тайсона Фьюри. Фанаты бокса обсуждают разницу в габаритах чемпионов хэвивейта.

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