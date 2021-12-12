Ломаченко был в три раза точне: статистика избиения Комми

Ломаченкко одержал победу единогласным решением судей. В седьмом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но развить свой успех не сумел.
Читайте также: Остановите бой: Ломаченко умолял угол прекратить избиение
Ломаченко нанес немного меньше ударов, чем Комми, но существенно превзошел его по количеству точных – всего 12% ударов Комми достигли цели.
Далее по теме
|Статистика
|Ломаченко
|Комми
|Всего ударов
|554
|614
|Точных
|248
|73
|Процент
|45%
|12%
|Всего джебов
|231
|210
|Точных
|60
|5
|Процент
|26%
|2%
|Силовые удары
|323
|404
|Точные
|188
|68
|Процент
|58%
|17%
Еще больше поражает количество точных джебов в исполнении Комми – всего пять попаданий! У Васи таких 60 точных ударов.
Также украинец намного точнее был при силовых ударах. Он выбросил их немного меньше, но более половины из них достигли цели.
Кстати, перед поединком произошла встреча Александра Усика и Тайсона Фьюри. Фанаты бокса обсуждают разницу в габаритах чемпионов хэвивейта.