Що за чортівня?! Кличко лютує від прапора Ломаченка

Розгоряється скандал навколо прапора, з яким Василь Ломаченко позував у рингу після бою з Річардом Коммі. Ми давали реакцію соцмереж з цього приводу.

Потім Ломаченка потролив Тарас Шелестюк. Він припустив, що Василь інвестував у іспанське вино.

А ось Володимир Кличко просто розлютився від цього факту.

У своєму Twitter Кличко нагадав Ломаченку, що таке патріотизм.

Wikipedia: Patriotism або національна війна є хитрощами love, devotion, і sense attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people. @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent Country with his NON use of his Countrys flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc