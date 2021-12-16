В следующий раз выйду с радужным флагом: неожиданный поворот в скандале с Ломаченко

Иван Редкач продолжает защищать Василия Ломаченко после скандала с флагом после боя с Ричардом Комми. Досталось даже Кличко

Иван Редкач и Василий Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Редкач разместил в Instagram скриншот со своими предыдущими словами на тему скандала вокруг Василия Ломаченко и сделал неожиданный вывод.

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"Вася, тебя в США больше любят, чем в Украине. Это факт", – написал Редкач.

Затем Боксер решил поддержать своего земляка и пошутил на тему флага ЛГБТ, но за такие шутки украинец может нарваться на проблемы в США, где он живет уже много лет.

"Вася, не переживай. Я в следующий раз выйду с радужным флагом. Поддержу наших общих друзей", – написал Иван.

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Также досталось и Владимиру Кличко. А точнее его брату, Виталию. Ранее Кличко-младший объяснил Ломаченко, что такое патриотизм.

Но Редкач в ответ заявил, что "легко копировать из Wikipedia слова о значении патриотизма, когда старший брат мэр Киева". А теперь разместил фото с митинга возле Верховной Рады.

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Интересно, что еще недавно Редкач и Ломаченко были главными врагами. Боксеры едва не подрались в церкви во время случайно встречи. Мы писали, с чего началась неприязнь между Ломаченко и Редкачем.