Усик не побоявся битися з найкращим боксером світу. Але вирішив перестрахуватися

Чемпіон світу за версією IBF, WBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик готовий провести бій з абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі Саулем Альваресом.
Українець назвав лише одну умову для бою з найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій.
"Якщо Канело хоче боксувати зі мною в середній вазі, то я зможу змінити вагову категорію. Але лише з умовою, що в мене залишаться чемпіонські пояси в суперважкій вазі. Тому що я там продовжуватиму кар'єру", – заявив Усик.
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Нагадаємо, що Сауль Альварес є найкращим чинним боксером планети незалежно від вагової категорії. Він бився у різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, а днями розбурхав світ боксу. переходом у крузервейт.
Дивіться, як Альварес провів свій останній бій:
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