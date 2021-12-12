Усик не побоялся драться с лучшим боксером мира. Но решил перестраховаться

Чемпион мира по версии IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александр Усик готов провести бой с абсолютном чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.
Украинец назвал всего одно условие для боя с лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий.
"Если Канело хочет боксировать со мной в среднем весе, то я смогу сменить весовую категория. Но лишь с условием, что у меня останутся чемпионские пояса в супертяжелом весе. Потому что я там буду продолжать карьеру", – заявил Усик.
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Напомним, что Сауль Альварес является лучшим действующим боксером планеты вне зависимости от весовой категории. Он дрался в различных дивизионах – от 67 до 79 кг, а на днях взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.
Смотрите, как Альварес провел свой последний бой:
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