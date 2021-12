Брутальный нокдаун от украинца и все яркие моменты боя: видеообзор Ломаченко – Комми

В воскресенье утром, 12 декабря, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил Ричардом Комми единогласным решением судей.

В седьмом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но принял решение не добивать Комми и тем самым спас ему жизнь.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommeypic.twitter.com/GbVDENGlL8