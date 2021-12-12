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Брутальный нокдаун от украинца и все яркие моменты боя: видеообзор Ломаченко – Комми

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 декабря, 10:57
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Василий Ломаченко одержал убедительную победу над Ричардом Комми. Вашему вниманию видеообзор этого невероятного поединка
Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

В воскресенье утром, 12 декабря, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил Ричардом Комми единогласным решением судей.

В седьмом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но принял решение не добивать Комми и тем самым спас ему жизнь.

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Ломаченко и Комми провели на ринге все 12 раундов. Украинец одержал убедительную победу единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108.

Обзор лучших моментов боя

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Победитель боя стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа. Напомним, австралиец сенсационно победил Теофимо Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Мы уже сообщали, как абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос поздравил Ломаченко с победой и готов к встрече с украинцем в 2022 году.

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Рост

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Размах рук

180

61

Вес

61

16

Победы

30

2

Поражения

4

68.8%

% нокаутов

90%

750000

Гонорар за бой

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