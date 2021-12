Это просто праздник какой-то! Как Усик поздравил Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе прокомментировал победу Василия Ломаченко над Ричардом Комми.

Усик был довольно скуп на комплименты, видимо, все еще пребывал под впечатлением от встречи с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что сегодня утром Ломаченко победил Комми единогласным судейским решением.

В седьмом раунде боя Ломаченко отправил ганского боксера в нокдаун, но пожалел его и принял решение не добивать Комми.

Александр Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко.

Перед боем Хай-тека с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight

Цыганский король приехал в Нью-Йорк поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием и спел ему знаменитую песню Happy Birthday.

Tyson Fury flew to New York and put on a show tonight as a surprise guest at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, singing to Bob Arum who turned 90 this week



