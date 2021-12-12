Це просто свято якесь! Як Усик привітав Ломаченка

Олександр Усик дуже зрадів результату поєдинку свого друга з Річардом Коммі. Адже тепер шлях до нових титулів перед Ломою відкрито

Усик привітав Ломаченка з перемогою / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі прокоментував перемогу Василя Ломаченка над Річардом Коммі.

Усик був досить скупий на компліменти, мабуть все ще перебував під враженням від зустрічі з Тайсоном Ф'юрі.

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"Коммі – добрий боксер. Після перемоги Ломаченка я почуваюся чудово. Це велике свято", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу" FightHype.com.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Ломаченко переміг Коммі одноголосним суддівським рішенням.

У сьомому раунді бою Ломаченко відправив ганського боксера в нокдаун, але пожалів його і прийняв рішення не добивати Коммі.

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Василь Ломаченко VS Річард Коммі

Олександр Усик прибув до США підтримати свого друга та кума Ломаченка.

Перед боєм Хай-тека з Річардом Коммі в Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

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Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight pic.twitter.com/eITmK50beW - Michael Benson (@ Michael Bensonn) December 12, 2021

Циганський король приїхав до Нью-Йорка привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям і заспівав йому знамениту пісню Happy Birthday.