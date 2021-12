Це просто свято якесь! Як Усик привітав Ломаченка

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі прокоментував перемогу Василя Ломаченка над Річардом Коммі.

Усик був досить скупий на компліменти, мабуть все ще перебував під враженням від зустрічі з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Ломаченко переміг Коммі одноголосним суддівським рішенням.

У сьомому раунді бою Ломаченко відправив ганського боксера в нокдаун, але пожалів його і прийняв рішення не добивати Коммі.

Олександр Усик прибув до США підтримати свого друга та кума Ломаченка.

Перед боєм Хай-тека з Річардом Коммі в Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk together at Vasyl Lomachenko vs Richard Commey in New York tonight pic.twitter.com/eITmK50beW