Джошуа, отойди в сторонку! Усику нужно красиво разрисовать Фьюри

Перед боем Василия Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Журналистов и любителей бокса больше всего интересовал вопрос – когда состоится бой за звание абсолютного чемпиона. Как сказал Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com, он желает сразу сразится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, вместо реванша с Энтони Джошуа.
Естественно представители СМИ хотели узнать, как Усик со свои ростом в 191 см справится с гигантом в 206 см. Но украинец нашел, что ответить журналистам.
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"Как я побью Фьюри? Красиво побью.
С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, что я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону.
Получается, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта", – сказал Александр Усик.
Но пока это только желания, ведь у каждого из боксеров есть обязательный претендент.
Цыганский король должен в течении месяца подписать контракт с Диллианом Уайтом на проведение чемпионского боя.
В свою очередь, реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года.
Правда есть вероятность, что Джошуа отойдет в сторону за 40 миллионов долларов.