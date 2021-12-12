Джошуа, відійди убік! Усику потрібно красиво розмалювати Ф'юрі

Олександр Усик хоче якнайшвидше стати абсолютним чемпіоном світу, але для цього потрібна згода Ей-Джея

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Перед боєм Василя Ломаченка з Річардом Коммі у Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

Журналістів та любителів боксу найбільше цікавило питання – коли відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона. Як сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com, він бажає відразу битися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, замість реваншу з Ентоні Джошуа.

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Природно представники ЗМІ хотіли дізнатися, як Усик зі своїм зростом у 191 см впорається з гігантом у 206 см. Але українець знайшов, що відповісти журналістам.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

"Як я поб'ю Ф'юрі?" Гарно поб'ю. З ким я волію побитися – з Ф'юрі чи Джошуа? Як домовимося. Звичайно, що я хочу, щоб Джошуа відійшов убік. Виходить, що це мінус одна сходинка, тобто я одразу поб'юсь за абсолют", – сказав Олександр Усик.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Але поки що це лише бажання, адже кожен з боксерів має обов'язкового претендента.

Циганський король повинен протягом місяця підписати контракт з Ділліаном Вайтом для проведення чемпіонського бою.

Ділліан Вайт vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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У свою чергу, реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Щоправда, є ймовірність, що Джошуа відійде убік за 40 мільйонів доларів .