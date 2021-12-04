Помножте на 40! Усик може відкупитися від бою з Джошуа за астрономічні гроші

Промоутер Едді Хірн назвав суму, за яку його підопічний може відкласти реванш із Олександром Усиком.

"Один мільйон доларів? Якщо ви хочете, щоб Джошуа не бився з Усиком, то помножте цю цифру на 40.

Якщо ми отримаємо вигідну пропозицію, то розглянемо її. Але зараз це просто розмови. На цей момент Джошуа планує битися з Усиком", – заявив Хірн в інтерв'ю Boxing King Media.