Ломаченко не великий: тренер Коммі розповів, хто вимкне Васю

За словами наставника Термінатора Річарда Коммі, Андре Розьє, за побитого африканця Василю Ломаченку помститься американець Джервонта Девіс

Тренер Коммі не вважає Васю найкращим у дивізіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Першим боксером, який нокаутує Василя Ломаченка на профі-рингу, стане Джервонта Девіс на прізвисько Танк. Таку заяву зробив тренер Річарда Коммі Андре Розьє після недільної поразки свого підопічного від українця на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

"Ломаченко фантастичний спортсмен, але не топовий боєць у вазі 61 кг. На мій погляд, таким є Джервонта Девіс. Він може будь-кого покласти спати. Я вважаю, що він найкращий. Він поб'є Ломаченка, якщо вони зустрінуться", – наводить слова Андре Розьє vringe.com. Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

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"Так, Ломаченко винятковий. Але я не вважаю його рівним Мейвезеру, Рою Джонсу, Мухаммеду Алі за величчю. Він буде включений до Зали слави, але великим я б його не назвав", – додав Розьє.

Нагадаємо, що після перемоги над Коммі Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Але це не означає, що наступним суперником Васі буде австралієць.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Як заявив сам Камбосос, він обере собі суперника із п'ятірки Ломаченко, Хейні, Девіс, Гарсія, Лопес.