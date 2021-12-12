Ломаченко не великий: тренер Коммі розповів, хто вимкне Васю

Першим боксером, який нокаутує Василя Ломаченка на профі-рингу, стане Джервонта Девіс на прізвисько Танк. Таку заяву зробив тренер Річарда Коммі Андре Розьє після недільної поразки свого підопічного від українця на рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.
"Ломаченко фантастичний спортсмен, але не топовий боєць у вазі 61 кг. На мій погляд, таким є Джервонта Девіс. Він може будь-кого покласти спати. Я вважаю, що він найкращий. Він поб'є Ломаченка, якщо вони зустрінуться", – наводить слова Андре Розьє vringe.com.Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube
"Так, Ломаченко винятковий. Але я не вважаю його рівним Мейвезеру, Рою Джонсу, Мухаммеду Алі за величчю. Він буде включений до Зали слави, але великим я б його не назвав", – додав Розьє.
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Нагадаємо, що після перемоги над Коммі Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа – абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Але це не означає, що наступним суперником Васі буде австралієць.
Як заявив сам Камбосос, він обере собі суперника із п'ятірки Ломаченко, Хейні, Девіс, Гарсія, Лопес.
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