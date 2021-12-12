Усик у мене відс***че: Ф'юрі принизив українця (відео)

За лаштунками поєдинку Ломаченко – Коммі на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку Тайсон Ф'юрі зробив непристойну пропозицію Олександру Усику

Ф'юрі і Усик. Вболівальники чекають цей бій / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився тим, що сказав володарю титулів IBF, WBO, IBF, WBA Олександру Усику біля рингу в Нью-Йорку, на якому Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів здолав Річарда Коммі.

Тайсоне, що ти сказав Усику? – запитав у Фюрі журналіст.

– запитав у Фюрі журналіст. Нехай Усик відс###че мої яйця-я-я-я, – заспівав у відповідь Циганський король.

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Можливо, вже навесні Усик кулаками покарає Ф'юрі за таку образу. Щоправда, для цього потрібно, щоб погодилися відійти убік їхні обов'язкові суперники – Ентоні Джошуа у випадку з українцем та Ділліан Вайт у ситуації з Циганським королем.

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

"Як я поб'ю Ф'юрі? Красиво поб'ю, – заявив сьогодні Усик. – З ким я волію побитися – з Ф'юрі чи Джошуа? Як домовимося. Звісно, я хочу, щоб Джошуа відійшов убік. Це мінус одна сходинка, тобто я одразу битимусь за абсолют".

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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Нагадаємо, Усик прибув до США підтримати свого друга та кума Ломаченка, а Ф'юрі приїхав привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям. Коли Усик і Ф'юрі сфотографувалися разом з Арумом, фанати боксу відразу звернули увагу на різницю в габаритах потенційних суперників.

Для порівняння:

Зріст Усика – 191 см, вага – 100 кг

Зріст Ф'юрі – 206 см, вага – 125,6 кг

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

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Проте, на думку промоутера Усика Олександра Красюка, незважаючи на різницю у габаритах, Ф'юрі стане солодкою булочкою для українця.