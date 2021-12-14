Ломаченко крутіший за кращого боксера світу. Рейтинг

Український боксер найточніше завдає силові удари. За цим показником він випередив самого Сауля Альвареса

Ломаченко перебив Коммі / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко нещодавно впевнено переміг Річарда Коммі. І очолив рейтинг найкращих боксерів світу за точністю силових ударів.

48,4% силових ударів Ломаченка відчули його суперники. На другому місці Джервонта Девіс із показником 47,7%. У трійку потрапив Теренс Кроуфорд – 47%.

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А ось найкращий боксер незалежно від вагової категорії Сауль Альварес на четвертій позиції (46,6%).

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Updated Power Conn. Pct. Leaders – All Fighters

Lomachenko 48.4%

Tank Davis 47.7%

Crawford 47.0%

Canelo 46.6%

Thurman 46.6%

Spence 46.3%

Benavidez 46.0%

Loma landed 58.2% vs Commey - CompuBox (@CompuBox) December 13, 2021

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Зазначимо, що Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа. Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.