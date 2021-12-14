Ломаченко крутіший за кращого боксера світу. Рейтинг

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко нещодавно впевнено переміг Річарда Коммі. І очолив рейтинг найкращих боксерів світу за точністю силових ударів.
48,4% силових ударів Ломаченка відчули його суперники. На другому місці Джервонта Девіс із показником 47,7%. У трійку потрапив Теренс Кроуфорд – 47%.
А ось найкращий боксер незалежно від вагової категорії Сауль Альварес на четвертій позиції (46,6%).
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Updated Power Conn. Pct. Leaders – All Fighters- CompuBox (@CompuBox) December 13, 2021
Lomachenko 48.4%
Tank Davis 47.7%
Crawford 47.0%
Canelo 46.6%
Thurman 46.6%
Spence 46.3%
Benavidez 46.0%
Loma landed 58.2% vs Commey
Зазначимо, що Василь Ломаченко став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа. Раніше промоутер українського боксера Боб Арум заявив, що наприкінці 2022 року він організує чемпіонський бій Ломаченка та Камбососа.
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