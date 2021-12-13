Поїду куди завгодно! Ломаченко зробив заяву після скандалу з українським прапором

Перемога над Коммі була затьмарена новим скандалом навколо українського боксера. Ломаченко святкував перемогу не з прапором України, чим розлютив співвітчизників.
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Тим не менш, сам Ломаченко не реагує на критику – його голова забита думками про поєдинок за звання абсолютного чемпіона, який зараз належить австралійцю.
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"Так, звичайно, я хочу бій у Камбососом, мені потрібен цей шанс. Якщо Бог дасть мені цей шанс, я ним скористаюся. Я поїду куди завгодно, щоб битися з ним", – заявив Ломаченко, якого цитує boxingscene.com.
Після сенсаційної перемоги над Теофімо Лопесом Камбосос заявив, що тепер хоче провести бій на батьківщині в Австралії.
Поки що Ломаченко повернувся до України. 33-річний боксер вирішив довго не затримуватись у Нью-Йорку і у понеділок, 13 грудня, повернувся на батьківщину.
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