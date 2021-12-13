Камбосос – балуваний! Промоутер назвав, коли відбудеться бій Імператора та Ломаченка

Промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа Лу ДіБелла розповів, як буде визначатися наступний суперник його підопічного. При цьому останнє слово буде за Імператором, як віднедавна себе називає Камбосос.

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"Кожен із топових бійців зараз перебуває в обоймі. Немає нікого, з ким би не хотів битися Джордж.

Він чудовий боєць. Звичайно ж, інші боксери теж в обоймі, і Джордж ухвалить рішення після того, як йому представлять усі альтернативи .

Як Ломаченко може бути не в обоймі?

Цей поєдинок відбудеться в Австралії і, як на мене, добре, що Лома позначив своє бажання поїхати туди. Я думаю, що інші теж захочуть вирушити до Австралії.

Ми все з'ясуємо після свят. Безумовно, Ломаченко в обоймі, але в результаті рішення прийматиме Джордж Камбосос", – цитує Лу Дібеллу fightnews.info.